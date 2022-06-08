دار الكتب المصرية تستقبل ذوي الهمم: استمعوا للموسيقى والأغاني التراثية

استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأطفال والشباب من ذوي الهمم من أعضاء الجمعيات الأهلية المعنية برعاية المكفوفين وضعاف البصر.

تفاصيل زيارة ذوي الهمم إلى دار الكتب

بدأت الزيارة بقاعة المكفوفين بالدور الثالث بمبنى دار الكتب، إذ تعرف الزوار على الخدمات التي تقدمها القاعة للمكفوفين من كتب مطبوعة بطريقة برايل، وكتب مسموعة وكتب مسجلة من خلال برنامج ديزي بالتعاون مع جايكا (هيئة التعاون الدولي اليابانية)، ثم توجهوا بعد ذلك إلى قاعة الموسيقى للتعرف على التراث الموسيقي المرقمن، وذلك من خلال الاستماع عبر أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالقاعة، إذ استمعوا إلى عدد من الأغانى التراثية وأغاني الأطفال.

والتقى الدكتور مينا عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، بالأطفال مرحبا بهم ومؤكدا على الدور الفعال لدار الكتب في تقديم خدمات معرفية متنوعة لذوي الهمم، وجرى الاتفاق مع بعض الجمعيات التي تعنى بالمكفوفين بشأن تنظيم زيارات دورية لدار الكتب، بشكل أسبوعي، يجري من خلالها التعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المشاركة في معرض الخط العربي

وتشارك دار الكتب والوثائق حاليًا في معرض الخط العربي الذي تقيمه دار الكتب، في قصر الفنون، على هامش الملتقى السابع للخط العربي الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، وذلك بلوحات فنية منتقاه من مخطوطات الخط العربي من مقتنيات دار الكتب المصرية.

وتضم اللوحات نماذج لمختلف أنواع الخطوط يسودها الثلث والمحقق، كما يضم المعرض لوحات بخط النسخ والديواني، والديواني الجلي لأساطين الخط العربي مثل: «ياقوت المستعصمي وعبدالرحمن بن الصائغ من عصر المماليك، كما يضم المعرض لوحات لخطاطي العصر العثماني ومن بينهم حلمي قوزان ومحمد سامي».

جدير بالذكر أن قاعات الاطلاع بدار الكتب المصرية تستقبل جميع المواطنين وتقدم خدمات القراءة والاطلاع بشكل مجاني. ويوجد في دار الكتب عدة قاعات متميزة من بينها قاعة الاطلاع الرئيسية وقاعة الاطلاع الرقمي وقاعة الموسيقى وقاعة الفنون.