دار الكتب تحتفل بيوم المخطوط العربي غدا.. تحت شعار «إرثُنا»

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي وذلك في تمام العاشرة من صباح غد الاثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢. تقام الاحتفالية في جلستين تحت عنوان «إرثنا المخطوط في دار الكتب» وذلك بقاعة الندوات دار الكتب بكورنيش النيل.

تفاصيل الاحتفال بيوم المخطوط العربي

يتحدث في الجلسة الأولى كل من الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ والحضارة، ويتناول موضوع "نوادر المخطوطات بدار الكتب المصرية"، ومصطفى عبد السميع مدير عام إدارة المخطوطات والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الذي يستعرض جهود إدارة المخطوطات في حفظ المخطوط العربي بدار الكتب المصرية.

يدير الجلسة الثانية الدكتور أيمن فؤاد سيد، ويتحدث فيها الدكتورة مها مظلوم القائم بأعمال مدير عام مركز تحقيق التراث بدار الكتب وتتناول جهود المركز في حفظ إرثنا التراثي، بينما يتناول الدكتور وليد الإمام مبارك، المدير التنفيذي لمركز دراسات التراث العلمي بجامعة القاهرة -في كلمته- أحوال تراثنا العلمي في زمن العولمة.

استعدادات لفعاليات فكرية وثقافية في شهر رمضان

في سياق آخر، تستعد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية لتنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية والفكرية بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافى، في شهر رمضان المبارك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية فى الوثائق المصرية، و معرض انتصارات العاشر من رمضان فى الوثائق المصرية بالتعاون مع هيئة الكتاب بمعرض فيصل للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 11 إلى 21 رمضان، إضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال «كل يوم سؤال» عن القاهرة.

وكانت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، قد نظمت حفل تسليم شهادات التخرج من البرنامج التدريبي للمجموعه الأولى من المتدربين من طلبة 6 من الجامعات المصرية وتم تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لطلاب جامعات هى: القاهرة، حلوان، بنها، الفيوم، المنصورة وعين شمس، بهدف تأهيل المتدربين لسوق العمل.