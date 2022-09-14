حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مع الشريك اليوم الأربعاء كن مستعدا للتعبير عن مشاعر إيجابية، وفي محيط العمل القمر بمنزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الحوت.

ووفق علم الفلك فأصحاب برج الحوت يعرف عنه أنه يملك مشاعر جياشة، ورومانسي بشكل مفرط، ما يجعل أصحاب هذا البرج يتعرضون للإيذاء في أحيان كثيرة، لكنهم سرعان ما يثقون في الآخرين مرة أخرى، وهناك الكثير من المشاهير ينتمون لهذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

واليوم الأربعاء الموافق 14سبتمبر الجاري، وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء، وتعرف كيف تبرز مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعبير عن مشاعر إيجابية، وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر ينجذب إليك.