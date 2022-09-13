حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

اليوم مولود برج الحوت، هناك نصائح مهمة في انتظارك يجب أن تطبقها في محيط العمل، ومع الشريك إياك أن تستسلم، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد هذا البرج الذي يعرف عنه أنه يملك مشاعر جياشة، ورومانسي بشكل مفرط، ما يجعل أصحاب هذا البرج يتعرضون للإيذاء في أحيان كثيرة، لكنهم سرعان ما يثقون في الآخرين مرة أخرى.

ووفي حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير ينتمون لبرج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

واليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت من محبي متابعة الفلك والكواكب، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور.