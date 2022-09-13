حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي شخص طموح ويسعى للوصول إلى أعلى المراتب في مجال عمله، كما يسعى للحصول على الاستقرار في حياته الشخصية ويحافظ على ذلك كثيرا، كما يعتبر مولود هذا البرج من الشخصيات الواقعيّة للغاية، فهو لا يتكئ على الاحتمالات، ويحلل الأمور جيدا ولديه نظرة ثاقبة تجعله يتوقع العديد من الأحداث، وإذا أصبح مديرا فإنه مديراً ناجحاً للغاية، فهو لا يستند إلى آماله وأحلامه، بل على العكس فهو يدرس الواقع بشكل جيّد جدّاً ممّا يجعله قادراً على ملاحظة مشاكله، ومولود هذا البرج شخص كتوم لا يبوح بما يشعر به أو يفكر به لأحد مهما كان قريبا منه، فهو يعتمد على نفسه ولا يحب مشاركة الآخرين لأسراره.

وفي السطور الآتية تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

الوضع الفلكي دقيق اليوم وهو ما يتطلبك منك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط التي يتعرض لها مواليد برج الجدي منذ فترة، إلا أن فينوس يتواجد بمنزل الحظ اليوم مما يغير الأوضاع كثيرا وتشعر بالقدرة على التفاهم وحل الخلافات، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.