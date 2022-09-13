حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد الكثيرين أن مواليد برج الجوزاء يمتلك شخصين في نفس الوقت، فهو يتغير المزاج ما بين لحظة وأخرى، فهو قد يبدو سعيد ثم يتحول إلى حزين، ومع ذلك فهو يمتلك قلب أبيض محب للجميع، لكن بسبب التغيرات المزاجية التي يمر بها قد يعاني مع أصدقائه.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج الجوزاء، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجوزاء اليوم، الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير مواليد برج الجوزاء الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.