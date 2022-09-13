تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات 2022.. اضبطه واستمتع بالمشاهدة

نشرت قناة dmc، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ترددها الجديد على نايل سات، إذ يبحث عنه العديد من الأشخاص لمتابعة البرامج والمسلسلات المختلفة.

وازداد معدلات البحث خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة dmc الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2022، عبر المحرك العالمي «جوجل»، خاصة أن القناة نجحت في الاستحواذ على اهتمام الجماهير، بسبب عرضها لعدد من المسلسلات الحصرية بشكل منتظم.

تردد قناة dmc

يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات المتنوعة التي تنشر للجمهور على مدار الساعة، تردد قناة dmc الجديد، على القمر الصناعي نايل سات، وفق ما نشر على موقع مجموعة القنوات، إذ يمكنك ضبطه، من خلال إدخال المعلومات التالية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد : 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

البرامج المعروضة على قناة dmc

تعرض عبر قناة dmc مجموعة من البرامج المتنوعة، لعل أبرزها: برنامج «8 الصبح»، وبرنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الذي يستضيف العديد من النجوم، بالإضافة إلى البرنامج الإخباري «مساء dmc»، وكوكبة أخرى من البرامج المميزة على مدار اليوم.