الكهرباء: مراكز تحكم حديثة للتعرف على الأعطال قبل إبلاغ المستهلك

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنّ توقيع عقد بين شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة سيمنز يأتي في إطار تطور الشبكات الذكية، ضمن مراكز التحكم الحديثة التي يتم إنشاؤها، بواقع 47 مركزًا بخلاف 4 مراكز إضافية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

العداد الذكي يتميز بضبط القراءات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «من بين تلك المراكز، مركز تحكم شرق الإسكندرية، وهذه المرة في غرب الإسكندرية بتكلفة قدرها 40 مليون يورو، وهذا التحكم حديث على أحدث الطرز الموجودة، بالإضافة إلى 300 ألف عداد ذكي».

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: «العداد الذكي يتميز بضبط القراءات ومقابل الاستهلاك بشكل كبير جدا، ومركز التحكم الحديث يساعد على كشف وربط أي عطل قبل الابلاغ عن أي عطل موجود، حتى يتم رصده إلكترونيا، والتبديل على مصدر آخر بطريقة سريعة».

التعامل مع أي عطل قبل أن البلاغ

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: «مركز التحكم بالإسكندرية آخر خطوة، ضمن خطوات التطوير، كما أن التغذية الكهربائية تكون من أكثر من مصدر، ويكون التحكم آليًا دون تدخل العنصر البشري من أجل رصد العطل، ويتم حل أي مشكلة أو التعامل مع أي عطل قبل أن يبلغ المواطن من خلال الدوائر الإلكترونية الحديثة والنظم الجديدة وتبديل التغذية لضمان سريان التيار الكهربي، والهدف من كل ذلك تقليل الانقطاعات والفقد الكهربائي وضمان صحة قراءة الاستهلاك».