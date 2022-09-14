في عيد ميلاده الـ44.. 7 أفلام لـ يوسف الشريف آخرها «بني آدم»

حقق الفنان يوسف الشريف نجاحاً كبيراً خلال أعماله الفنية السينمائية على مدار مشوار فني طويل على مدار 18 عاماً، ويحتفل اليوم الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ 44، ونعرض خلال السطور التالية، أبرز التجارب السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني.

- فيلم 7 ورقات كوتشينة

أولى تجارب الفنان يوسف الشريف فيلم 7 ورقات كوتشينة، عام 2004، حيث ظهر أمام «نور» التي تجسد دورها الفنانة روبي، بمشاركة محمد سليمان، رانيا شاهين، وهي من تأليف وإخراج شريف صبري.

- فيلم فتح عينيك

شارك الفنان يوسف الشريف في بطولة فيلم فتح عينيك عام 2005، مع الفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداث الفيلم حول موظف في وكالة دعاية وإعلان، يبحث عن سبب مقتل صديقه الصحفي (شريف)، وأثناء البحث عن سبب مقتله، يكتشف أن هناك منظمة دولية هي السبب في مقتل صديقه، لأنه كان يحاول الكشف عن أنشطتها التي تهدد الأمن القومي.

- فيلم حليم

شارك الفنان يوسف الشريف في فيلم حليم عام 2006، وتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة.

- فيلم آخر الدنيا

عام 2006، قدم الفنان يوسف الشريف بطولة فيلم آخر الدنيا، وهو من تأليف محمد رفعت، وإخراج أمير رمسيس.

- فيلم هي فوضى

نجاح كبير حققه الفنان يوسف الشريف بفيلم هي فوضى عام 2007، حيث جسد دور «شريف»، ومعظم مشاهده أمام الفنانة منة شلبي.

- فيلم العالمي

فيلم العالمي، عام 2009، من أكثر الأفلام نجاحاً للفنان يوسف الشريف، حيث جسد دور«مالك» وهو لاعب لكرة القدم في أحد النوادي الصغيرة ثم سرعان ما ثبت كفاءته ومهاراته، فينتقل للعب في النادي الأهلي ويقود منتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

- فيلم بني آدم

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج عام 2018، وقدم من خلاله الفنان يوسف الشريف دور آدم، تدور الأحداث في إطار بوليسي تشويقي مثير حول رجل الأعمال (آدم) الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة، فهل الأحداث ستتطور وتجعله متورطا، أم هناك جانب غامض غير معروف عنه؟، وهو يعتبر من آخر أفلام يوسف الشريف قبل اتجاهه للدراما بشكل كبير.