مسلسل يوسف الشريف رمضان 2022 يتصدر محركات البحث.. وهذه حقيقة عرضه

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن مسلسل يوسف الشريف رمضان 2022، حيث قرر الحصول إذ اعتاد الفنان على راحة من المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام، وكان آخر ما قدمه في الموسم الرمضاني العام الماضي مسلسل «كوفيد 25» والذي عرض في رمضان 2021 وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل يوسف الشريف رمضان 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الإشاعات عن مسلسل يوسف الشريف رمضان 2022 وعرضه خلال الشهر الكريم، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث عن موعده أملا في أن يشارك الفنان في الموسم الحالي، إلى أن تم الإعلان عن الخريطة الدرامية الكاملة لجميع القنوات وتأكد الجميع من غيابه.

سر غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان

وجاء قرارعدم دخول يوسف الشريف مسلسل بدراما رمضان 2022، لاستعداده لتقديم فيلما جديدا، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، بينما يشهد الفيلم عودته مرة أخرى للسينمات بعد فيلم «بني أدم»، الذي طُرح في عام 2018.

وفيلم «بني أدم» بطولة دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد، محمود الجندي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، بيومي فؤاد، خالد كمال، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي مثير حول رجل الأعمال (آدم) الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة، فهل الأحداث ستتطور وتجعله متورط، أم هناك جانبا غامضا غير معروف عنه؟.

مسلسل «كوفيد 25»

يذكر أن شارك يوسف الشريف في رمضان 2021 بمسلسل «كوفيد 25» وهو من بطولة أيتن عامر، ميرنا نور الدين، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، إيناس كامل، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال.