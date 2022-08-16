أسرة يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات تتلقى العزاء في نجلها بالمنصورة

استقبلت أسرة يوسف الشريف، لاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا للدراجات ومركز شباب استاد المنصورة، والذي لقي مصرعه أمس الاثنين في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي، العزاء اليوم الثلاثاء، في مضيفة النصر بالمنصورة.

عزاء اللاعب يوسف الشريف بالمنصورة

وتوافد المعزون على مضيفة جامع النصر بالمنصورة وسط حالة من الحزن بين أهل وزملاء اللاعب الراحل، كما شارك في العزاء عدد كبير من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء مجلس النواب.

مصرع اللاعب يوسف الشريف في حادث

يذكر أن مأمور قسم شرطة جمصة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع ‏حادث تصادم على طريق رافد «جمصة - المنصورة»‏، وبالفحص تبين مصرع ‏‏يوسف الشريف، لاعب مركز شباب استاد المنصورة ومنتخب مصر وبطل مصر وأفريقيا بالدراجات، حيث اصطدمت دراجة نارية كان يقودها بجرار زراعي يجر مقطورة «فطناس مياه» ما أدى إلى مصرعه‎ وإصابة آخر جرى نقله إلى ‏مستشفى بلقاس المركزي‎.

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تشييع جنازة اللاعب يوسف الشريف

وشيعت أسرة اللاعب يوسف الشريف جنازته أمس من مسجد العيسوي بالمنصورة وسط حالة من انهيار أسرته وأصدقائه، والذين امتلأ بهم المسجد، وسط في حالة من الحزن الشديد، ووصلت الجنازة إلى المسجد بعد المغرب عقب إنهاء الإجراءات القانونية للحصول على تصريح الدفن، وصرحت نيابة بلقاس بدفن الجثة وتسلمتها أسرته من مستشفى جمصة المركزي.