مصدر بـ«المترو»: افتتاح محطات ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات خلال أيام

أكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية لمترو الأنفاق، افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، خلال أيام، عقب الانتهاء تجارب التشغيل التجريبي، والتي استمرت لأشهرٍ عدة، ضمن عوامل الأمن والسلامة، والتي تتطلب اختبار السكك والإشارات، ووحدة التحكم المركزي والقضبان والقطارات.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الهيئة تواصل تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكّدًا الانتهاء من إجراء الاختبارات التجريبية لتشغيل القطارات على قضبان السكة الحديد في المحطات الجديدة، ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والبالغ عددها 4 محطات نفقية جديدة.

افتتاح المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام

وأوضح المصدر، أنّ الهيئة شغَّلت القطارات تجريبيًا على قضبان السكة الحديد، في المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق؛ للتأكد من سلامة السكة والمحطات قبل افتتاحها رسميًا أمام الركاب، خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ المحطات الجديدة تشمل محطات ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج - حلوان»، إضافة إلى محطات «ماسبيرو، وصفاء حجازي والكيت كات» ضمن محطات الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور».

الخط الثالث للمترو نفذ طبقا للمواصفات العالمية

وأكد المصدر، أنّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، نفّذت الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، طبقًا للمواصفات العالمية؛ ليقدم الخط الثالث خدماتٍ أوروبيةً لجميع الركاب.