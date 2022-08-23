كل ما تريد معرفته عن جامعة بنها الأهلية.. 20 برنامجًا دراسيًا

جامعة بنها الاهلية بالعبور هي جامعة غير هادفة للربح، وتدعمها الدولة، من خلال تحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب حيث يجري توظيف المصروفات الدراسية بالجامعة التي يدفعها الطلاب في تشغيل الجامعة بكفاءة وتحقيق جودة العملية التعليمية وعقد شراكات مع جامعات أجنبية مع الحرص الدائم على تطوير المرافق والخدمات.

أسباب إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له الدولة، إن جامعة بنها الأهلية أنشئت في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تُواكب جامعات الجيل الرابع للجامعات مع التوسع في البرامج الجديدة خاصة البرامج الدراسية البينية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية.

إدارة جامعة بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها أن الجامعة المقرر أن تدخل الدراسة في العام الدراسي الجديد بإدارة مستقلة مجلس أمناء رئيس للجامعة نواب لرئيس الجامعة مديرون للبرامج الدراسية المختلف.

20 برنامجا دراسيا

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الدراسة بجامعة بنها الأهلية تبدأ العام الدراسي الجديد في 5 كليات تقدم 20 برنامج دراسي جديد هي:

كلية الهندسة وتتيح برامج جديدة لمرحلة البكالوريوس تضم هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية وهندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات.

كلية علوم الحاسب تضم برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي والمعزز، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، كلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج التصميم الداخلي والأثاث، وفنون الميديا والإعلام، والنحت والتشكيل المعماري والترميم، وكلية الطب وتطرح برنامج الطب البشري.

نظام التنسيق للالتحاق بالجامعة الأهلية ببنها

وقال رئيس جامعة بنها إن الجامعة الأهلية الجديدة ببنها سوف تدخل في نظام التنسيق الإلكتروني من خلال مرحلة تنسيق مستقلة تماما انطلق بالفعل بعيدا عن تنسيق الجامعات الحكومية وبذات الحد الأدنى المخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة مشيرا انه سوف تعلن كل قيمة المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية بالجامعة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي كما سيدون على طابع التنسيق الخاص بكل كلية قيمة المصروفات الدراسية لكى يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.

أضاف رئيس جامعة بنها أنه سيكون هناك برنامج منح طلابية خاصة بالطلاب المتفوقين، وفقًا لمجموعة من الضوابط وستعلن الجامعة قريبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية فلكل طالب الحق أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية بشرط استيفاء المجموع لهذه الكلية، حيث يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة حيث لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى ولا يسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

أوضح أن الطالب يحصل على شهادة تخرجه من الجامعة الأهلية التي يلتحق بها، كما يحصل الطالب على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه غير مسموح لطلاب الشهادات الأزهرية والفنية بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة هذا العام وغير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات بالتقدم للجامعات الأهلية وغير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى بالتحويل للجامعات الأهلية الجديدة.