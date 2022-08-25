رئيس جامعة بنها: إنشاء الجامعة الأهلية قرار عظيم من قائد واعي

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جامعة بنها الأهلية، جاء تكليلًا للجهود التي بذلتها الجامعة بهدف إنشاء الجامعة، ووصف «سوسة» القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعظيم، الصادر من قائد واعي تحمل مسؤولية قيادة الوطن بشجاعة في ظروف صعبة، وقاد مسيرة الإنجازات والنجاحات في بناء الجمهورية الجديدة.

مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

وشكر رئيس جامعة بنها، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على جهودهما الكبيرة التي تكللت اليوم بصدور هذا القرار الجمهوري المهم.

وقال "سوسة"، إن الجامعة تؤمن بالعمل الجماعي والمؤسسي، واستكمال مسيرة الإنجازات حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وأهدى رئيس جامعة بنها، هذا النجاح لجميع رؤساء جامعة بنها السابقين ونواب رئيس الجامعة وأمناء الجامعة وعمداء الكليات، وجميع قيادات الجامعة السابقين والحاليين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس.

قرار جمهوري بإنشاء جامعة بنها الأهلية

يُذكر أن عدد الجريدة الرسمية الصادر، صباح اليوم، قد نشر قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي رقم 369 لسنة 2022 بإنشاء جامعة بنها الأهلية، التي لا تهدف للربح ومقرها مدينة العبور بالقليوبية.

وجاء في نص القرار أن الجامعة تشمل عددًا من الكليات وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الاقتصاد وإدارة الأعمال، علوم الحاسب.