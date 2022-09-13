المنيا تشارك بـ170 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية من جميع الجهات تخطت 170 مشروعا.

وذكر المحافظ، أن المشروعات المقدمة تشمل الفئات الست، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، إضافة إلى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وشارك محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمحافظين، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المبادرة الوطنية التي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ستستمر بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة، والتي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

واستعرضت «السعيد» تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بجميع محافظات الجمهورية، موجهة الشكر للمحافظين على تعاونهم في دراسة تلك التقارير ومناقشتها على مستوى المحافظات.

مشروعات تنموية خاصة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

وأشاد اللواء هشام آمنة ، بجهود المحافظات في المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال اللجنة، وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة، على التقدم للمسابقة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع المحافظات حتى اليوم وصل إلى حوالي 5 آلاف مشروع، في مختلف الفئات ومنها المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.

ودعا محافظ المنيا كل الجهات والشركات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، حيث تم مد باب التقدم لها حتى 18 سبتمبر الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المشروعات المشاركة بها على مستوى المحافظات.