تنسيق معهد الفراعنة 2022.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد الفراعنة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الثانوية العامة، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن معهد الفراعنة يقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الثانوية العامة لكن بتنسيق مختلف لكل منها، لافته إلى أنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بداية من اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق معهد الفراعنة

* تنسيق معهد الفراعنة لطلاب الشعبة الأدبية 2022

- معهد الفراعنة العالي شعبة إدارة أعمال 220.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 218.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 213.0 درجة.

* تنسيق معهد الفراعنة لطلاب الشعبة العلمية 2022

- معهد الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات شعبة علمي علوم 256.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات لطلاب شعبة علمي رياضة 240.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 220.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي إدارة أعمال 220.0 درجة.

- معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 210.0 درجة.

ضوابط تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، حددت وزارة التعليم العالي، ضوابط تقليل الاغتراب، موضحة أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مؤكدة على الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

ونوهت إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.