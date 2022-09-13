عقوبة رادعة لاستخدام الهاتف يدويا أثناء قيادة السيارة.. تصل لسحب الرخصة

لا شك أن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، مخالفة كبرى تعرض صاحبها والمحيطين به للمخاطر، نتيجة الانشغال بالمحادثة الهاتفية، والابتعاد عن التركيز التام في قيادة السيارة، ورؤية الطريق وما عليه من سيارات، لذا أعد قانون المرور الجديد عقوبة رادعة للتحدث في الهاتف المحمول في المادة «74» مكرر، وهي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 300 جنيه، وعند تكرارها تصل إلى سحب الرخصة.

مخالفات القيادة

وفق نص المادة «74» مكرر فإن العقوبات التي تطال مخالفات القيادة كالتالي:

- 300 جنيه لمخالفة قيادة مركبة آلية تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ما ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

- غرامة تصل إلى 300 جنيه عند استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- 300 جنيه غرامة عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجانبه حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- 100 جنيه غرامة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، غرامة لا تقل عن 100 جنيه.

غرامة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء

- غرامة لا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

- غرامة لا تقل عن 100 جنيه في حالة عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

- غرامة لا تزيد عن 300 جنيه عند استخدام الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة غرامة تصل إلى 300 جنيه.