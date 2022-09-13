إصابة 6 أطفال وسيدة في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بشارع السوق التابعة لمنطقة إدفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى رشيد 7 أشخاص مصابين بحروق بالغة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة إدفينا بمركز رشيد، وجار عمل الفحوصات الطبية.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام

وأسفر الحريق عن إصابة كل من «أروى .ع. ا» 3 أعوام، مصابة بكدمات وحروق من الدرجة الأولى، «رهف. ر» 3 أعوام، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، «إسلام .م .م» 11 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «يوسف. ع .ش»، 13 عاما، مصاب بحروق بالساعدين من الدرجة الأولى، «شيماء ع» 16 عاما، مصابة بحروق بالساقين والوجه، «خميس. ب. ع» 12 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«شرين م. م» 32 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.