«سؤال وجواب».. كل ما تريد معرفته عن التعليم المزدوج في أسوان

قال سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، إن التعليم المزدوج باختصار شديد هو ما تسعى إليه الدولة المصرية من طلاب يجيدون العمل بما يتناسب مع سوق العمل.

وتابع أن فرص العمل الخاصة بطلاب التعليم المزدوج بأسوان في مجالهم متوفرة معهم منذ بداية الدراسة، وفي أسوان مجالات كثيرة توفرها جمعية المستثمرين لطلاب التعليم المزدوج من تعليم داخل مصانع الرخام والجرانيت وغيرها مما يؤهلهم بالدخول مباشرة في سوق العمل بمجرد التحاقهم بالمدارس، حيث توجد وحدة خاصة بالتعليم المزدوج داخل جمعية المستثمرين بأسوان يشرف عليها ياسر صاوي للتنسيق الدائم والمستمر بين مديرية التربية والتعليم والجمعية والطلاب.

ماذا سيستفيد الطالب من التعليم المزدوج؟

أجاب رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، أن الطالب يستلم شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يحصل على شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب وتكون ما بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية.

هل يحصل طالب التعليم المزدوج على مميزات أخرى؟

نعم يحصل الطالب بالتعليم المزدوج على مكافآت شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية ويؤهل ذلك بالاستقلال المادي قبل التخرج من السنوات الثلاث للدبلوم، وكذلك اكتساب خبرة فنية وعملية في المهنة المختارة، والأهم من ذلك الاندماج في سوق العمل من سن مبكر وبذلك يكون شبكة علاقات كبيرة تؤهله بعد ذلك خوض مجال العمل والتفوق فيه.

أخيراً ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التعليم المزدوج بأسوان؟

قال ياسر عبدالعليم صاوي مسئول وحدة التعليم المزدوج بجمعية المستثمرين بأسوان، إن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بأسوان هي : خطاب من الوحدة الإقليمية لمدرسة التعليم المزدوج بالموافقة على قبول الطالب مع تحديد المهنة المقبول لها ، بالإضافة لملف تقديم ثانوي مرفق به الصور الشخصية والدمغات والطوابع وأظرف الخطابات المطلوبة.

وتابع صاوي كما يتطلب على الطالب أو الطالبة الجديدة فى التعليم المزدوج أن يحضر شهادة الميلاد الأصل المائية ، وأصل شهادة النجاح للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022م، وفي جال إن الطالب وافد يتم إحضار موافقة من إدارة الوافدين والأمن من الإدارة التعليمية وتحديد المصروفات التي يسددها الطالب للإدارة وذلك بالإضافة للمصروفات المدرسية.