زغاريد وحلوى بأسوان.. «ندى» أولى دبلوم التعليم المزدوج

وسط أجواء السعادة المصحوبة بالزغاريد وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والعصائر، استقبلت أسرة «ندى حربي حسن محمد»، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، نظام الثلاث سنوات الثلاث، بعد حصولها على مجموع 692 درجة من المجموع الكلي 700 درجة، بنسبة مئوية 98.86%، وهي طالبة بمدرسة أبو الفضل سرور للتعليم والتدريب المزدوج بإدفو، شمال محافظة أسوان، شعبة سكرتارية طبية.

«الحمد لله أنا فخور بابنتي، سعادتي لا توصف بحصولها على المركز الأول، ربنا لم يخذلها، وكلل مجهودها بالخير»، هكذا تحدث الأب «حربي حسن محمد»، وكيل مدرسة الزهراء الإعدادية بحاجر إدفو، الذي أكد أن ابنته تعبت كثيراً في المذاكرة طوال السنة، مشيراً إلى أنه رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما حدث من التعليم عن بعد أو من خلال التدريب الذاتي، فقد كانت «ندى» على قدر المسئولية، وكانت تذاكر ما يزيد على 12ساعة يومياً، من أجل الوصول لمستوى متقدم في التعليم المزدوج، والنزول في سوق العمل.

وتابع «حربي» قائلاً: «إن شاء الله بعد توزيع الحلوى والعصائر هنذبح لله ونقدمه للمحتاجين فرحة بما وصلت إليه ابنتنا، وأتمنى من بناتي الوصول لما وصلت إليه شقيقتهم الكبرى»، مشيراً إلى أنه لديه 3 بنات، «ندى» في الدبلوم، و«زينب» في الصف الثاني الإعدادي، و«ليلى» في الصف الأول الإعدادي.

ومن جانبها، قالت «ندى حربي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن «سعادتي لا توصف، الحمد لله تعبت طوال العام الدراسي، وكنت أصحى بدري وأبدأ المذاكرة من الساعة السابعة صباحاً، وأستمر فى المذاكرة ومراجعة التدريبات على مدار اليوم، حتى النوم مرة أخرى فى منتصف الليل، وكانت راحتى أثناء تناول وجبات الغذاء والعشاء، والذهاب للتدريب العملي، داخل الوحدة الصحية بالقنادلة».

واختتمت بقولها: «ما أتمناه حالياً هي وظيفة بعد الدبلوم، لأنني أصلاً دخلت مجال التعليم المزدوج من أجل النزول في سوق العمل، خاصة وإنني أصبحت متمرسة في مجال السكرتارية الطبية».