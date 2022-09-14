«حياة كريمة» تنتهي من أعمال إنشاء مركز طبي بالشرقية.. يخدم 44 ألف نسمة

أعلن الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن نسبة الإنجازات في أعمال وحدة طب الأسرة بسماكين الغرب، بلغت أكثر من 75% وما زالت تحت الإنشاء، لافتا إلى إنجاز حوالي 95% من أعمال إنشاء المركز الطبي بسعود، الذي جرى إقامته على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق؛ لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لعدد 44313 نسمة من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها وتبلغ 11 تابعًا.

الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال الجارية

وناقش "فوزي"، الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال الجارية، مشيدًا بأعمال التشطيبات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

فيما مرّ "فوزي"، على المشروعات الصحية، وأعمال التطوير الجارية للمنشآت الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على آخر المستجدات بها، ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، كما مر على وحدة طب الأسرة بسماكين الغرب التي تقع تحت الإنشاء والتطوير الشامل.