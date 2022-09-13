إيداع «مريض نفسي» بأحد المستشفيات بعد استغاثة شقيقه عبر «فيس بوك»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لإيداع شقيقه «مريض نفسي» بإحدى المصحات العلاجية خشية تعرض أفراد أسرته لسوء.

وجرى تحديد هويته وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، وبسؤاله قرر قيامه بنشر مقطع الفيديو رغبة منه في الاستجابة لطلبه بإيداع شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي ويتردد على أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بإحدى مصحات العلاج النفسي خشية تعرض أفراد أسرته لسوء نظراً لتعرض شقيقه لحالة نفسية من حين لآخر، يكون خلالها غير قادر على التحكم في تصرفاته مما يؤدي إلى إيذاء المحيطين به.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

ضبط مواد مخدرة بـ2.5 مليون جنيه مع تاجرين بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية «لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية» تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتهما 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 10,500 كيلو جرام، وكمية لمعجون مخدر الحشيش معد للتصنيع وزنت 25 كيلو جراما، وأدوات ومعدات خاصة بالتصنيع، ومبلغ مالي، وهاتفين، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.5 مليون جنيه.

ضبط شخصين يديران شبكة غير مرخصة لتوزيع الإنترنت في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمة الإنترنت بدائرة المركز محل سكنهما، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتحصيل مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة وبالاشتراك مع الجهات المعنية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة والمعدات المستخدمة في إدارة الشبكة، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يجري تحصيله شهرياً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.