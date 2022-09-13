مدرسة «إيچيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية تعلن أسماء المقبولين

أعلنت مدرسة إيچيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، مشددة على حضور الطالب لاستلام الزي المدرسي مع تحضير المقاس المناسب، فضلا عن حضور «الأب والأم»، للتوقيع على إقرارات قبول الطالب بالمدرسة، ولتقديم الأوراق المطلوبة.

وحددت مدرسة ايچيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، الأوراق المطلوبة للتقديم، بعد القبول للالتحاق للعام الدراسي الجديد وهي كالتالي:

- استمارة النجاح الأصلية مختومة بختم شعار الجمهورية «+ 2 صورة منها».

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها والحاصل منها على الشهادة الإعدادية موجه إلى «مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية».

- شهادة الميلاد الأصلية «إلكترونية»+ عدد 3 صور منها. 4» عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 «خلفية بيضاء مكتوب الاسم ثلاثي أسفل الصورة».

- الكشف الطبي «من التأمين الصحي».

- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للأم «في حالة وفاة أحد الوالدين صورة من شهادة الوفاة».

- الطوابـع «عدد 1طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيه + 2 طابع نقابة مهن فئة 1جنيه»

- حافظة شفافة ودوسيه بكبسولة أبيض.