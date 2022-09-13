مصطفى كامل يطرح أغنية «زرعة خايبة».. فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل، أحدث أغانيه التي تحمل عنوان «زرعة خايبة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع وميكس ماستر كولبيكس.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «يالي دايمًا تغلطوا في غيبتي، أوعوا بس تغركم غيبتي، كل عالة تعالى واتمنظر، بكره جاي على حجري بطريقتي، ياللي ياما في ظهري بتلكوا، وبترغوا وتهروا وتعكوا، واللي يسمع اسمي يتزرزر».

تصريحات مصطفى كامل بالنقابة

وأكد مصطفى كامل مؤخرا عقب ترشحه على مقعد نقيب المهن الموسيقية، أنه لا يوجد ما يسمى تعليم كورسات لمطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أنه عندما كان نقيب الموسيقيين لم يعلم أي مطرب فن الغناء وليست مهمته، وكذلك النقباء الذين سبقوه منهم الفنان هاني شاكر والموسيقار منير الوسيمي وحسن أبو السعود وإيمان البحر درويش، وغيرهم.

وأكد أنه لم يتلقَ أي مكالمات من النجم هاني شاكر على قرار ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقرر انعقادها يوم 11 شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي خلاف معه، وإذا وجد يكون خلافًا نقابيا وليس على المستوى الشخصي، مضيفا أنه يعتبر هاني شاكر بمثابة شقيقه، ويحبه على المستوى الشخصي «حققنا نجاحات كبيرة من فترة كبيرة في أغانى مازالت حاليًا لها بصمة مع الجمهور، وأغاني لا يمكن حذفها من تاريخي كشاعر غنائي، منها أغنية ياريتني والحلم الجميل وغيرها».