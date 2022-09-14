«الصحة» توجه رسالة تحذيرية للمواطنين مع اقتراب الشتاء: «خلوا بالكم من كورونا»

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل الوزارة صفر وفيات في بعض المحافظات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن السبب وراء انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر هو التوسعات في عملية التطعيمات بلقاح كورونا من خلال مراكز تلقي لقاح كورونا والوحدات الصحية.

باقٍ من الزمن 100 يوم على فصل الشتاء

وأضافت الوزارة، في تقريرها، أنه باقي من الزمن 100 يوم على فصل الشتاء وعلى المواطنين الحرص على الحصول على لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن الحصول على اللقاحين «لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية معا» لا خوف ولا قلق بشأن الحصول عليهم في توقيت واحد، مشيرا إلى أن مع اقتراب دخول الشتاء يحدث خلط بين المواطنين بسبب أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا لذلك على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

توقعات بارتفاع إصابات كورونا بشكل نسبي مع اقتراب فصل الشتاء

وأشارت التقارير إلى أن هناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا بشكل نسبي مع اقتراب فصل الشتاء، ولكن الارتفاع لا يمكن القول إنه موجة جديدة لفيروس كورونا، لأن الدخول في موجة جديدة لفيروس كورونا يتطلب شروطا، منها ارتفاع إصابات كورونا عن الموجة السابقة بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة نسب التردد على المستشفيات وارتفاع الوفيات، لذلك هناك تحفظ على جملة الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وطالب من المواطنين الحرص على الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز الجهاز المناعى ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، نفي ظهور أي متحورات لفيروس كورونا فى مصر بخلاف ما تم الإعلان عنه.