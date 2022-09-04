المعاهد المتاحة في محافظة المنيا لتنسيق المرحلة الثالثة 2022

بقيت 4 معاهد متاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 في محافظة المنيا، حيث خرج المعهد العالي للتمريض التابع للجامعة، وذلك وفقا لوزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

المعاهد المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالمنيا

ووفقا للتعليم العالي فإن المعاهد الـ4 المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 في محافظة المنيا هي: المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات شعبة العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال ومحاسبة، المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا، والمعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية.

الكشف الطبي بعد ظهور تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وترسل وزارة التعليم العالي كشوفا لتلك المعاهد بالطلاب المقبولين، لتبدأ عقب ذلك أعمال تقليل الاغتراب وتوقيع الكشف الطبي، وتقديم الأوراق المطلوبة ومنها شهادة الثانوية العامة، وكارت الحصول علي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى الأوراق الثبوتية، ثم يتم تسجيل الطلاب وتحديد أيام لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وفي الجامعة، توجد 5 كليات متاحة لتنسيق المرحلة الثالثة هي: كلية التربية النوعية موسيقية، آداب انتساب موجه، تربية فنية، تربية رياضة، تربية رياضية بنين وبنات.

وأعلنت جامعة المنيا، اليوم، عن وضع جدول بمواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، بجميع الكليات، حيث تبدأ أعمال الكشف يوم 11 سبتمبر المقبل بطلاب كلية الطب البشري وتنتهي يوم 4 أكتوبر المقبل بالكشف على طلاب كلية الآداب، وفي يوم 5 أكتوبر يتم إجراء الكشف على الطلاب المتخلفين عن الحضور في المواعيد المحددة بالجدول بجميع كليات الجامعة.