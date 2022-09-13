ضبط 129 مخالفة للمحال التجارية والمخابز البلدية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 129 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ضبط 129 مخالفة تموينية، منها 125 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضايا أخرى متنوعة، كما تم ضبط 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة قوائم الأسعار بمعارض «أهلا مدارس»

على جانب آخر، تتابع مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة بمعارض أهلا مدارس، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 و30% على كافة المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.