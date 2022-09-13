بعد الانفصال.. 8 شروط لتنفيذ حكم رؤية الأطفال وعدد الساعات

حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط والأحكام التي يجب اتباعها خلال تنفيذ حكم رؤية الصغار، لأنها تعد من المشاكل الأكثر جدلية داخل محاكم الأسرة بعد انفصال الأم والأب.

يقول علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن»،: «في بعض الأحوال بعد الانفصال يبدأ أحد الطرفين في مخالفة ضوابط حق الرؤية للطرف الآخر».

8 شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال

وأضاف «حمودة»، أن القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، حدد حالات وشروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق، وتتمثل في الشروط التالية:

1ـ ألًا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا على الطفل.

2ـ أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الصغير.

3ـ وفي حالة تكرار التغيب عن جلسة الرؤية، يقوم القاضي بنقل الحضانة بحكم واجب النفاذ مؤقتًا.

4- ويحق للأب إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي «حكم الرؤية».

5- يحق للأب أن يقيم دعوى تعويض حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.

أماكن تنفيذ حكم رؤية الأطفال

- أن ينفذ حكم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا، وأماكن الرؤية تكون في «الحدائق العامة أو النوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب».

- أن تتم الرؤية خلال أيام العطلات الرسمية للصغير.

- ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات كل أسبوع.