مُقرِّر «صناعة الحوار الوطني»: وضعنا خطة عمل تتوافق مع رؤية مصر 2030

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني، أثبتت بما يدع مجالاً للشك أن الحوار ضرورة، واللجنة لديها خطة عمل تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأكد «ديمتري»، في حوار لـ«الوطن»، أن المشاركين في لجان الحوار يتمتعون بقدر عالٍ من المسئولية، وهدف الجميع تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.. فإلى نص الحوار:

كيف تلقيت خبر اختيارك مقرراً للجنة الصناعة في الحوار الوطني؟

- شعرت بالمسئولية، بعد ترشيحي للمنصب من قبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أشغل فيه منصب أمين العاصمة ولدي ثقة في أن لجان الحوار كلها وكل الأعضاء يعملون في تناغم لنخرج بخطة عمل قابلة للتنفيذ تسير بالاقتصاد المصري إلى الأمام.

من هو المهندس بهاء ديمتري والمناصب التي يشغلها؟

- أنا عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وعضو مجلس إدارة هيئة المنح الفنية اليابانية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش، وكنت رئيس لجنة التدريب في نقابة المهندسين وعضو مجلس نقابة القاهرة الفرعية سابقاً.

هل سيتم الاستعانة بنقابة المهندسين في لجنة الصناعة بالحوار الوطني؟

- كل الهيئات والقطاعات الهندسية سيكون لها دور في أعمال اللجنة لأن اللجنة منفتحة على كل الهيئات والجهات والمنظمات التي تُعنى بالصناعة المصرية وتطويرها، وأتمنى لكل زملائي في كل اللجان التوفيق، وأتمنى للحوار الوطني النجاح.

كيف ترى الحوار الوطني كفكرة؟

- الحوار الوطني ضرورة وليس فكرة، لأن الرئيس السيسي تلمّس الوضع بحسه السياسي، وعندما أطلق الدعوة كان محقاً لأننا كنا نحتاج لهذه الخطوة لتوسيع المجال السياسي والأفكار والرؤى التي تُطرح لكي تلحق مصر بوضعها الذي تستحقه، فلدينا مشكلة كبيرة لأن مصر ليست ضمن مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم، وعندما أطلق الرئيس السيسي الدعوة كانت في وقتها، وأتمنى أن تكون الأطراف كلها، سواء من جهة الحكومة أو المعارضة، على مستوى الحس السياسي العالي الذي يحتمه الحوار الوطني.

ماذا الذي يمكن أن تقدمه لجنة الصناعة في الحوار الوطني للنهوض بالاقتصاد المصري؟

- في تصوري، الصناعة في مصر قوية وتاريخية ومصر بها صناعة متنوعة غذائية وهندسية ولها باع كبير جداً ووضعت رؤية لشكل مصر في 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة، ولابد أن تضع لجنة الصناعة في الحوار الوطني خطة عمل تتوافق مع خطة مصر 2030 ومن ثم تضع فيها حلولاً للمعوقات والتحديات التي تواجهها الصناعة المصرية.

مخرجات الحوار

اللجنة لها مقرر مساعد، وسيكون لها أعضاء، ولجان الحوار كلها لها رئيس، فلا أريد استباق الأحداث، وأريد أن يكون الحديث باسم اللجنة وليس باسم أشخاص، ومتفائل جداً بالدعوة إلى الحوار الوطني ولدىّ ثقة في أن جميع المشاركين على مائدة الحوار لديهم قدر عالٍ من المسئولية التي تحتاجها مصر والدعوة الموجودة فيها حالياً هدفها تحسين كافة الأوضاع.

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