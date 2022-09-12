بيت العائلة المصري بألمانيا: نشارك في الحوار الوطني ومصلحة مصر الأهم

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج يمثلون 12% من الشعب المصري، وجميعهم حريصون على متابعة أمور مصر الداخلية وأهمها الحوار الوطني، لافتا إلى أنه يحق لكل مصري أن يشارك برأيه دعما للقيادة السياسة، مع رفض المصريين في الخارج مشاركة كل من تلوثت يده بالدماء في الحوار الوطني.

وأوضح «ثابت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن المصريين في الخارج يطمحون لتحقيق أفضل مستوى ومكانة لمصر، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق السليم، وآراء المصريين في الخارج تصل للقيادة السياسية ويشاركون في كل القضايا محل النقاش.

مشاركة المصريين في الحوار الوطني

وأشار علاء ثابت، إلى أن هناك ممثلين من الخارج يشاركون في الحوار الوطني، والجميع يرسل مقترحاته للجنة الحوار الوطني، وهو أمر يحرص عليه كل مصري في الخارج، لافتا إلى أن مقترحات المصريين تضمنت سبل مواجهة الإرهاب ورفع مستوى الوعي والتعاون مع الأحزاب المصرية والجهات الحكومية.

ثقة المصررين في القيادة السياسية

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن القيادة السياسية تقود مصر للطريق السليم، وهناك ثقة كبيرة من المصريين في الخارج تجاه القيادة السياسية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم، ومع ذلك ما زالت مصر محافظة على استقرارها، مضيفا أن المصريين في الخارج شاركوا في المؤتمر الثالث للكيانات المصرية في الخارج، وتضمن عدة محاور وتوصيات لإنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج تبدأ من ألف دولار للمساهم الواحد: «طموحنا إن الحوار الوطني يناقش كل مشاكل المصريين في الداخل قبل الخارج ونجلس جميعا على مائدة تفاوض ونتفق لمساعدة مصر في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم».