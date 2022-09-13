عضو أمناء الحوار الوطني: الرئيس طالب القوى السياسية بتحديد أولويات الدولة

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المراحل الأولى من المشروع الوطني كانت تتعلق بتثبيت الدولة الوطنية، موضحا أنّ الحوار جزء من عملية تطور تراكمي مستقرة في مصر تنتقل من أولويات محددة إلى أخرى.

الحوار الوطني يضع أولويات الدولة الوطنية

وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة EXTRA NEWS، أنّ الجديد في الحوار الوطني، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الذي طالب القوى السياسية والمجتمعية والتيارات الفكرية، بتحديد أولويات الدولة الوطنية والعمل الوطني في المرحلة المقبلة.

6 جليات لوضع الإطار العام للحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ مجلس الأمناء عقد 6 جلسات لوضع الإطار الذي يتم من خلاله الحوار الوطني، وتم تشكيل لجان بمقررين ومقررين مساعدين ولجان عامة بمقررين ومساعدين، فضلا عن الاتفاق على اللجان وموضوعاتها.