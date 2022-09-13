آيات فاروق: التمثيل علمني الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور لأول مرة

قالت المطربة آيات فاروق، إنها دخلت دار الأوبرا منذ أن كان عمرها 5 سنوات، ووالدها اكتشف إدراكها للأغاني بشكل صحيح، وساعدها على دخول الأوبرا، موضحة أن أسرتها كانت دائمة السماع لـ عبدالوهاب وأم كلثوم، وكان لذلك أثر كبير في روحها الفنية.

ألحان بليغ حمدي مختلفة عن غيرها

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «dmc» أن ألحان بليغ حمدي مختلفة عن غيرها «عبقري وقدم كل الألحان وجميعها مختلفة وبصمته موجودة في كل ألحانه»، مشيرة إلى أنها التحقت بمجال التمثيل عن طريق الصدفة، لكنها لم تكمل، إذ قدمت مشهد في مسلسل «أرابيسك» في طفولتها.

أشارت إلى أن التمثيل علّمها الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور لأول مرة، خاصة وأنها خجولة بطبعها، وشاركت أيضا في فوازير رمضان، متابعة «في الأوبرا بينادوني آيات الصغيرة لأن صوتي قريب من الفنانة نجاة الصغيرة»، وقدمت عددا من أغانى الموسيقار بليغ حمدي.

مشاركات مبكرة في حفلات الأوبرا

شاركت المطربة آيات فاروق في العديد من حفلات دار الأوبرا بالمناسبات، منها حفلات عيد الحب ورأس السنة وغيرها من الحفلات التي تشهد حضورا كبيرا.