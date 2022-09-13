تفاصيل حفل مدحت صالح بدار الأوبرا يوم 16 سبتمبر.. «الدخول بالملابس الرسمية»

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حف غنائي ضخم، بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وقيادة المايسترو أحمد عامر، يوم 16 سبتمبر، بمسرح الكبير في دار الاوبرا المصرية، في تمام الساعة 8 مساء.

أسعار وشروط حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

وأعلنت الشركة المنظمة عن حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية، عن نفاد جميع تذاكر الحفل، وجاءت شروط الحفل كالتالي:

-تفتح الأبواب في تمام السابعة مساء.

-عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت + كرافتة ).

-غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات .

- ممنوع التصوير.

تكريم مدحت صالح من مهرجان همسة الفني

وكان مدحت صالح كرم، منذ يومين من مهرجان همسة للإبداع الفني، وحصوله على جائزة أفضل مطرب عن تتر مسلسل راجعين يا هوى ضمن تكريمات المهرجان في دورته العاشرة.

طرح مدحت صالح أغنية جديدة

وحقق مدحت صالح نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه أغنيته الجديدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يويتوب»، حيث حققت أكثر من 117 ألف مشاهدة.