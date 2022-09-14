بدء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين إلى المدارس التطبيقية بالمنيا

أعلنت المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني الحديثة والمتطورة بالمنيا، اليوم، بدء لجان الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلاب الأوائل والمتفوقين من الشهادة الإعدادية، الذين تقدموا هذا العام من خلال التنسيق الإلكتروني، للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص تسويق الخدمات المالية.

دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه في إطار خطة الدولة بأهمية دعم وتطوير منظومة التعليم الفني بمصر، شهد هذا العام إقبالا كثيفا من أوائل ومتفوقي الشهادة الإعدادية، الذين أعلنوا رغبتهم الشديدة في الانضمام إلى النظام التعليمي المتميز للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الحديثة المتطورة بالتعليم الفني، وذلك بالتعاون مع مشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة عدد من الوزارات المختلفة وكبرى الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية بعدد من محافظات مصر.

4 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا

وتضم محافظة المنيا 4 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، كما يلي:

1- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة جديدة فتحت أبوابها أمام الطلاب بدءا من العام الدراسي الجديد 2022-2023 ويتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

2- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية ويتاح، التقديم للبنين والبنات من محافظات «المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر»، ويكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

3- مدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات «المنيا، بني سويف، وأسيوط»، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

4- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، ويجب أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

وتتم الدراسة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لمدة 3 سنوات، يتلقى خلالها الطلاب المواد النظرية والعملية والمعملية وجميع التدريبات المهنية داخل قاعات ومعامل المدرسة، وداخل المصانع والشركات، لتشجيعه وتحفيزه كي يكون مؤهلا للالتحاق مباشرة بسوق العمل المحلي والدولي، وتمكينه من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.