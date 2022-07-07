شروط الالتحاق بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

تأتي مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجبا التطبيقية في محافظة المنيا، بين 5 مدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023 وتعتبر من أفضل بدائل الثانوية العامة، حيث تضمن عدة مزايا أهمها فرص تعيين بعد التخرج.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة مصر للتأمين للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، وتقع في مدينة المنيا الجديدة، وهي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 لمدة 15 يوما تنتهي في 20 يوليو الجاري.

شركاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

شركة مصر للتأمين ومشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي شريك مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، وتبلغ مدة الدراسة 3 سنوات، وفي تخصص تسويق الخدمات المالية، والمنهج الدراسي يشمل: «العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي».

مميزات مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

شروط التقديم والقبول

من شروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 وأن لايقل مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لاتقل عن 48 درجة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

أما شروط القبول بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا فتشمل: «أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، وأن يجتاز اختبارات القبول التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي، ويجتاز المقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية وتحليل المخدرات».