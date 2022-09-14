مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة ومباشرة التحقيق في الحادث.

مجهول الهوية

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع شخص مجهول الهوية دهسًا أسفل عجلات القطار، أثر سقوطه من القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بمحطة البيضا التابعة لمركز كفر الدوار، وحُرر المحضر اللازم.

التحقيق في الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنّ الجثة مجهولة الهوية، وحفظت تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته