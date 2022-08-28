رئيس «اتصالات النواب»: «حياة كريمة» أدخلت القرى والنجوع في خطة التحول الرقمي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اهتمام الدولة بصناعة التكنولوجيا باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال إن مصر حققت خطوات جادة في السنوات الماضية، سواء من خلال إصدار تشريعات حاكمة لتنظيم عمل هذا القطاع، أو من خلال المبادرات الرئاسية المهمة، التي استهدفت دخول الإنترنت لكل بيت في مصر، في إطار خطة التحول الرقمي.

وأوضح «بدوي»، في حوار لـ«الوطن»، أن هناك اهتماماً بالشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، وهناك العديد من المنح التي تقدمها وزارة الاتصالات لدعم الشباب في هذا المجال.

بدوي: شبكات تقوية وترددات جديدة للقضاء على ضعف الخدمة

كيف أسهمت مبادرة «حياة كريمة» في توفير خدمات الاتصال والإنترنت للقرى الأكثر فقراً؟

- المبادرة الرئاسية تعد من أهم المبادرات التي شهدتها الدولة المصرية منذ عهود عديدة، لا سيما أنها مبادرة لإعادة تشكيل حياة المواطن المصري ويرجع الفضل فيها للقيادة السياسية التي بذلت قصارى جهدها لاستمرار الدعم رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب التضخم والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعبت وزارة الاتصالات على مدار الفترة الماضية دوراً مهماً في هذه المبادرة من خلال توصيل خدمات الفايبر لكل العزب والنجوع، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف كل المحافظات المصرية. ومن منطلق عملنا كلجنة برلمانية، فإننا نقوم بالمتابعة مع الشركة المصرية للاتصالات لتحسين خدمات الإنترنت، وتقوية شبكات المحمول على جميع الطرق الجديدة، مثل الطريق الإقليمي والأوسطي.

ولكن البعض يرى إشكالية في وجود شبكات تقوية المحمول بالقرب من الوحدات السكنية؟

- السبب الحقيقي في ضعف شبكات المحمول في بعض الأماكن، هو رفض المواطنين تركيب الشبكات في أماكن سكنية ظناً منهم أنها تمثل خطورة على الصحة العامة، وهو خطأ وغير دقيق، والمتخصصون من وزارتي الصحة والبيئة أكدوا أن هذه الشبكات ليس لها أى تأثير على صحة المواطنين، وهو ما أكده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمسئول عن معايير الجودة والضوابط الخاصة بمسافات إقامة شبكات المحمول.

لجنة الاتصالات بمجلس النواب أصدرت عدة توصيات لتقوية شبكات المحمول في المناطق التي تعانى الضعف، فهل تم تفعيل تلك التوصيات؟

- بالفعل هناك استجابة لجميع الملاحظات، وهناك سيارات لقياس الجودة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعمل على تحديد الأماكن التي تعانى ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب شبكات المحمول في المناطق الضعيفة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، وللعلم هناك نحو 1200 برج تقوية تم تركيبها في الفترة الأخيرة ومستهدف تركيب 800 برج تقوية جديد، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن حصول شركات خدمات الاتصالات على ترددات جديدة كانت متوقفة منذ عام 2016.

هل يرى مشروع قانون المعاملات الإلكترونية النور في دور الانعقاد الجديد؟

- مشروع قانون المعاملات الإلكترونية من أهم القوانين التي تنتظر المناقشة والإصدار في الفترة المقبلة، إذ يستهدف تنظيم التجارة من خلال حركة البيع والشراء عبر الإنترنت، لا سيما في ظل رواج هذه التجارة بشكل كبير في مصر، واعتبارها مصدر دخل للعديد من الأسر.

من وجهة نظرك.. كيف يمكن تنظيم التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة؟

- لا بد أن نعترف بوجود مشكلات حقيقية يواجهها العملاء عن طريق شراء المنتجات عبر الإنترنت، فيما يتعلق بجودة المنتج أو سعره، وهناك كثير من الشكاوى وردت للجنة بسبب عمليات نصب تعرضوا لها بسبب أدوية التخسيس التي أدت إلى حدوث مشكلات عديدة، لذلك القانون الجديد سيتضمن تعريفاً دقيقاً ومفصلاً للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكترونى، والعقوبات التي تنتظر المخالفين للعمل بأحكام هذا القانون.

وهل ينظم قانون المعاملات الإلكترونية الجديد عمل اليوتيوبر والبلوجرز؟

- طبعاً.. هؤلاء قد حققوا ملايين الجنيهات عبر وسائل السوشيال ميديا، والسؤال أين حق الدولة عليهم، وبالتالى قانون المعاملات الإلكترونية الجديد سينظم عملهم في إطار قانونى ليصبحوا خاضعين لنظام ضريبى.

وماذا عن تعديل قانون الاتصالات الجديد؟

- هو من القوانين المهمة المنتظر عرضها في دور الانعقاد الجديد، حيث انتهت الحكومة من الموافقة عليه، ويستهدف علاج العديد من الثغرات في القانون الحالى الصادر منذ عام 2003 واستلزم تعديله الآن ليتناسب مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم بأثره.

متى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية؟

- قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، وخلال الشهور المقبلة سيتم الإعلان قريباً عن لائحته التنفيذية، إذ ترجع أهميته لحماية بيانات المواطنين واحترام خصوصياتهم، فضلاً عن مواكبته لحجم الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات التي يشهدها العالم بأثره.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بصناعة التكنولوجيا، فما الأدوات المساعِدة لتحقيق هذا الهدف؟

- أولاً إصدار التشريعات المنظمة لهذا المجال لتتواكب مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، فضلاً عن التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي لتخريج جيل جديد مجهز لهذه الخطوة الكبيرة، ونحن إذا بدأنا مشوار مصر الرقمية يجب علينا الاستمرار، والعمل بدأب لإنجاح هذا المشروع الهام، الذى سينقل مصر إلى مقاعد الدول الكبرى في مجال التكنولوجيا، ورأيي أن ذلك سيحدث قريباً جداً، لأن غالبية الاستثمارات تتجه لدعم هذه الصناعة الحيوية.

العام الدراسي الجديد يشهد دخول «الفايبر» لجميع المدارس

هل سيشهد العام الدراسى الجديد تغييراً ملحوظاً في المشكلات التي واجهها الطلاب في الفترات السابقة بسبب ضعف شركات المحمول؟

- هناك استراتيجية يتم العمل عليها من قبل كلٍّ من وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم، لإمداد جميع المدارس بسرعات الإنترنت، فضلاً عن توصيل خدمة «الفايبر» لجميع المدارس بالجمهورية، التي تعانى ضعف سرعات الإنترنت، وأتصور أن العام الدراسى الجديد سيشهد تغييراً كبيراً بعد القضاء على المشكلات التقنية التي واجهت المعلمين والطلبة بسبب ضعف الشبكات.