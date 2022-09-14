توقعات بارتفاع أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل

توقع بنك جي بي مورجان، ارتفاعا حادا لأسعار البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع ارتفاع الطلب على النفط، ليتجاوز بذلك قيمة المعروض.

مخاوف من انخفاض الطلب الصيني على النفط بفعل إغلاقات كورونا

وأضاف البنك، وفق موقع «إنفيستينج»، أن هذه التوقعات تأتي بالتزامن مع مخاوف أسواق النفط في ظل ارتفاع قوة الدولار، والتشاؤم بشأن انخفاض الطلب في الصين بفعل الإغلاقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تفشل مصادر الطاقة البديلة، مثل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، في سد الفجوة الخاصة بالطلب على الطاقة.

يأتي ذلك على الرغم من توقعات البنك الإيجابية لأسعار النفط الخام، حيث خفض بنك UBS وMorgan Stanley توقعاتهما بمقدار 15 دولارًا للبرميل، في إشارة إلى عدة عوامل ستؤثر على أسعار وإمدادات النفط الخام في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، قال كريستيان مالك، رئيس استراتيجية الطاقة العالمية في بنك جي بي مورجان، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط العالمية، لتصل إلى معدل 150 دولارًا لبرميل النفط الخام.

وأضاف مالك، في تقرير له، أن «الوقت الحالي يتباطأ فيه إنتاج الخام العالمي في ظل نمو الطلب، وهو ما يجعلنا نعود إلى نفس القضية، وهي كيفية مواجهة عجز الطاقة في المستقبل، حيث أن البديل لا يمكن أن يكون الفحم أو الغاز، كما وصلنا إلى الحد الأقصى لكمية الغاز الطبيعي».

مطالبات باستغلال الطاقة الشمسية والرياح لسد عجز النفط

وطالب بضرورة استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا: «لا يزال هناك نقص كبير في النفط، خاصة مع وجود هذا العجز يعني بالأساس أننا سنشهد إعادة تسعير للنفط بمستويات أعلى من ذي قبل».

وأكد أن مستكشفي النفط الدوليين، لا ينفقون ما يكفي على التنقيب لاستبدال الاحتياطيات القديمة، لأن الأسواق تعتمد بشكل كبير على دول أوبك للحفاظ على إمدادات عالمية وفيرة.

وتوقع أن يشهد الطلب الصيني انتعاشًا، عند إلغاء إجراءات الإغلاق الهادفة إلى مكافحة وباء كوفيد -19.