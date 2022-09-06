أسعار النفط تقلص مكاسب أمس والعقود الآجلة تتراجع بنسبة 0.3%

شهدت الساحة الاقتصادية، خلال الساعات الماضية الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها تراجع العقود الآجلة لخام برنت بـ«0.3%»، فيما زعم مدير عام شركة «روساتوم» الروسية، أن لا بديل لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا عن «الممر الشمالي».

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تحقق 89.13 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتقلص مكاسب أمس، التي بلغت 3%، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بنسبة «0.3%» لتسجل 95.44 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار «2.6%»، لتحقق 89.13 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء في مقدمتهم روسيا «أوبك+»، اتفقوا في وقت سابق، على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر الحالي.

المالية الروسية: لا نخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي

من جانبها، توقعت وزارة المالية الروسية، أمس، إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل«نحو 6.65 مليار دولار» في سبتمبر الحالي، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وذكرت المالية الروسية، أنّها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، مبررة ذلك بأنّ مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية جرى تعليقها أوائل العام الجاري 2022.

«أنقرة» تتفاوض مع «واشنطن» لشراء الغاز لتجنب مشاكل الشتاء

بدورها، نقلت وسائل إعلام تركية، عن مصادر أنّ «أنقرة» تتفاوض مع «واشنطن» لشراء الغاز الطبيعي المسال لتجنب المشكلات التي قد تنشأ خلال الشتاء.

وفي سياق متصل، استبعد المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشيف، تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي على أهمية «الممر الشمالي» للملاحة كشريان مهم للنقل في العالم.

وقال ليخاتشيف، إنّه لا بديل لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا عن «الممر الشمالي»، مشيرا- هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي في «فلاديفوستوك» الروسية- إلى أنّ «موسكو» تراقب انخفاضا طفيفا في النقل الدولي، على حد قوله.

وأضاف المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية، أنّ النقل في بلاده ينمو بوتيرة أسرع، وأشار ليخاتشيف، إلى نمو حركة النقل عبر ممر الملاحة الشمالي بنحو 5%-5.5% في العام 2022.

وأعرب ليخاتشيف، عن أمله بتجاوز حركة النقل عبر «الممر الشمالي»، 36 مليون طن بحلول نهاية العام الحالي.