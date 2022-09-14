«مصر للمعلوماتية» تحصد «ذهبية السلة» في المهرجان الرياضي للجامعات

فاز فريق جامعة مصر للمعلوماتية لكرة السلة، بالميدالية الذهبية في بطولة المهرجان الرياضي لطلبة الجامعات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كما فاز أيضا فريق الجامعة لألعاب القوى 100 متر بفضية البطولة.

وهنأت إدارة الجامعة، الطلاب الفائزين وإدارة الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب وقسم النشاط الرياضي، على فوزهم وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، وحصولهم على الميدالية الذهبية في كرة السلة المكون من الطلبة «نور تامر، أوركيد حازم، زينة عصام، ومريم السطوحي»، وكذلك الميدالية الفضية في ألعاب القوى 100 متر والتي فاز بها الطالب عمر عصام.

جامعة مصر للمعلوماتية تشيد بفرقها الرياضية

وأشادت الجامعة بطلاب الفرق الرياضية بها، حيث أثبتوا وبجدارة أنّهم على قدر المسؤولية وعلى مستوى كبير من التميز في شتى المجالات سواء العلمية أو الرياضية، لذلك فهم مثال يحتذي به للكوادر الطلابية التي تعمل الجامعة على تقديم سبل الدعم لهم ليكونوا صناع النجاح في المستقبل.

يذكر أنّ جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.