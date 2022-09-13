تنسيق كلية تربية رياضية 2022.. تعرف على الحدود الدنيا في الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية تربية رياضية 2022 في مختلف الجامعات، موضحة أن نتيجة التنسيق متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس والرقم السري، وطباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.

تنسيق كلية تربية رياضية 2022 علمي

- كلية التربية الرياضية بنين دمياط 290.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين بور سعيد 235.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 230.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات دمياط 224.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين مطروح 220.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات مدينة السادات 213.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات الوادي الجديد 212.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات أسيوط 209.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين الفيوم 209.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات الفيوم 208.0 درجة.

تنسيق كلية تربية رياضية 2022 أدبي

- كلية التربية الرياضية بنات بنها 278.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات دمياط 250.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين الإسكندرية 239.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين المنصورة 238.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 238.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين بنها 238.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين طنطا 232.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات السويس 231.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين الزقازيق 230.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين مطروح 227.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين السويس 225.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين المنيا 224.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات الزقازيق 224.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين أسيوط 223.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين حلوان 223.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات طنطا 221.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين الفيوم 220.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات الإسكندرية 217.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين بني سويف 217.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين سوهاج 216.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين جنوب الوادي 216.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات المنصورة 216.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين أسوان 215.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات المنيا 214.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات بورسعيد 211.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات حلوان بالجزيرة 210.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين العريش 210.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات الفيوم 209.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنات مدينة السادات 209.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209.0 درجة.

- كلية التربية الرياضية بنين الوادي الجديد 208.0 درجة.