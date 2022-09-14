عرض للخيول العربية الأصيلة في سباق الهجن بالعريش.. عاد بعد توقف 12 عاما

قال كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، إنّ صحراء سيناء استعدت لاستقبال الضيوف والجماهير، لإنطلاق سباق الهجن اليوم الأربعاء، بعد توقف دام 12 عامًا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددا من المسؤولين والنواب والوجهاء والشيوخ، وممثلي نادي الهجن في الاتحاد المصري.

وأضاف «راشد» في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنّ سباق الهجن يبدأ على شوطين، ويتخلله عرض للخيول العربية الأصيلة، والمتواجدة في خيمة المتسابقين منذ ليلة أمس، للتدريب على العرض.

وزير الرياضة يضع حجر الأساس بمركز شباب الشيخ زويد

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أنّ عددًا من مسؤلي الشباب والرياضة سيتوجهون بعد السباق إلى وسط العريش، لحضور ندوة لمنتدى الشباب والرياضة يترأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنّ وزير الرياضة سيضع حجر الأساس لمركز شباب الشيخ زويد، بعد عمليات إحلاله وتجديده، وإنطلاق الأنشطة الرياضة به بدعم مباشر من الوزارة، على أن تكون زيارة الشيخ زويد غدًا الخميس.

معرض للمنتجات التراثية

وأوضح أنّه سيقام معرضين بمضمار الهجن أحدهما للمنتجات التراثية والأخر للفنون الشعبية على هامش السباق، لافتًا إلى أنّ نادي العريش الرياضي ومركز شباب العريش سيعرضان فلكلورًا شعبيًا خلال المهرجان.