متحدث «الشباب والرياضة»: نعمل على استضافة الأحداث العالمية في مصر

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرياضة أهم الدعائم الاقتصادية لمصر، والوزارة تعمل بكل جهد على استضافة الأحداث العالمية الرياضية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يجرى التنسيق مع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لمناقشة موضوعات متعلقة بالحركة الرياضية في مصر.

تحقيق الريادة للرياضة المصرية

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «dmc» أن زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية لمصر تأتي في إطار جهود مصر على الساحة الدولية الرياضية والعلاقات المتبادلة للمسؤولين عن الملف الرياضى، بالإضافة للعمل على تضافر الجهود من أجل تحقيق الريادة للرياضة المصرية في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.

دعم الاتحادات الرياضية

أشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وجه بالتعاون والتنسيق الدوري بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية على صعيد دعم الاتحادات الرياضية، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة إعدادا للاعبي ولاعبات المنتخبات القومية في إطار الاستعدادات لخوض مختلف المنافسات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تضافر الجهود بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وجميع عناصر الرياضة هدفها صالح الرياضة المصرية التي تشهد خلال الفترة الراهنة تطورات بمختلف القطاعات، في ظل اهتمام ودعم الدولة المصرية بمنح الرياضة اهتماما كبيرا غير مسبوق.