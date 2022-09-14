انطلاق سباق الهجن في صحراء العريش اليوم.. ومليون جنيه تتنظر الفائزين

عروض غنائية وتراثية وجِمال تتبارى فيما بينها لتوضح معالم وتراث العائلات والقبائل، إذ اعتاد الأهالي حضور سباق الهجن في العريش، ورغم توقفه لمدة 12 عامًا، إلا أنّ عودته اليوم كانت بمثابة الفرحة لأهالي شمال سيناء، بعد إعلان المحافظ تخصيص حافلات مجانية لنقلهم ذهابًا وإيابًا لمشاهدة السباق، الذي يحضره وزير الشباب والرياضة، وتبلغ قيمة جوائزه مليون جنيه.

300 جمل تتنافس في الشوط الأول لسباق الهجن

آمال وطموحات يُعلقها المتسابقون على الجِمال الخاصة بهم، لترى 300 جملًا تتنافس في الشوط الأول لسباق الهجن بالعريش، وسط هتافات داعمة من الحضور لذويها داخل السابق، وأجواء حماسية لا تختلف عن الرياضات الشعبية.

وأصبح سباق الهجن في العريش، تراثًا جري تناقله منذ أن نُقل من دول الخليج عام 1993، وأعلنت القبائل المصرية تنبيه وسط دعم من اللواء الراحل منير شاش الذي كان محافظا لشمال سيناء آنذاك.

القبائل المشاركة في سباق الهجن بالعريش

وعن عدد القبائل المشاركة في سباق الهجن بالعريش، قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ القبائل المشاركة في سباق الهجن بالعريش هي قبائل شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والسويس، وصعيد مصر ومطروح، وعدد من القبائل العربية في مختلف المحافظات.

أتوبيسات لنقل الجماهير بالمجان

ومن جانبه، ذكر اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أنّه جرى تخصيص 12 أتوبيسًا من ديوان عام المحافظة، لنقل الجماهير بالمجان من كافة أرجاء المحافظة لحضور السباق.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص 4 أتوبيسات لمدينة العريش، وأتوبيسين لكل من بئر العبد ورفح والشيخ زويد، وأتوبيس لمدينة الحسنة، وآخر لمدينة نخل.