خالد النبوي يحيي ذكرى وفاة والدته: 4 سنوات على رحيلك ومازلت معي

أحيا الفنان خالد النبوي ذكرى والدته التي رحلت عن عالمنا في 2018، وذلك عبر تدوينة على حسابه على «تويتر»، أرفقها بصورة تجمعهما، قائلًا: «أمي حبيبتي..4 سنوات على الرحيل وأنت ما زلت معي، أسترجع كلماتك أستنير بحكمتك.. وأهوى تذكر ضحكتك.. كنتِ السند لي ولأخوتي، أفتقدك.. مثالًا عظيمًا لامرأة عظيمة».

وتابع خالد النبوي: «الله يرحمك ويبارك في أمهاتنا، السند الحقيقي لهذا الوطن، ويمنحهم الصبر والقوة، ويمنحنا رضاهم».

خالد النبوي عن والدته: سيدة مكافحة وعظيمة.. تعلمت منها الكثير

وتحدث خالد النبوي في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية منى الشاذلي عن علاقته بوالدته، قائلا إنها فقدانها كان مؤلم بالنسبة له، «كانت سيدة عظيمة وأي صفة جيدة في هي السبب فيها، والدي توفى وهو في الـ47 من عمره، وهي التي تولت تربيتي كانت تعطيني أموال لشراء الكتب، بسببها قرأت في الأدب والمسرح».

وأضاف: «والدتي كانت سيدة مكافحة ومسؤولة وعلمتني الكثير، أذكر موقف عندما عرض علي دور في مسلسل بوابة الحلاوني بعد تخرجي مباشرة، ولكني لم أتعاقد رسميا وبعدها عرض علي فيلم بمبلغ ضعف الذي كنت سأتقاضاه في المسلسل، ذهبت وقولت لوالدتي أني افكر في التراجع عن المشاركة في المسلسل واختيار الفيلم بدلا منه، رفضت وقالت لي إن موافقتي المبدئية هي بمثابة عقد لا يجب التراجع عنه».

«أهل الكهف» يعيد خالد النبوي إلى السينما

قدم خالد النبوي خلال الفترة الماضية مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عرض في سباق الدراما الرمضانية الماضي، وحقق ردود أفعال إيجابية بعد عرضه، كما شارك في بطولة فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وذلك بجانب عدد من الأعمال التي من المقرر أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة منها فيلم «أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة.