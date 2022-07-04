تحية خاصة من خالد النبوي للعداءة الذهبية بسنت حميدة: مصر أقوى بشبابها

عبر الفنان خالد النبوي، عن فخره بالعداءة المصرية بسنت حميدة، بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و200 متر عدو، بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية، مؤكدا: «مصر أقوى بشبابها».

وكتب النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «صباح النور على بسنت حميدة بنت مصر، اللي رفعت اسمها وعلمها مرتين في دورة البحر المتوسط لألعاب القوى».

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد النبوي، كانت مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويضم عددا من النجوم منهم: نور اللبنانية، أنوشكا، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، أحمد داش، إسلام ابراهيم، طه دسوقي، جلا هشام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل، حول بليغ الذي يجسد شخصيته النبوي، الذي تراكمت عليه الديون في أوروبا، وعاد إلى موطنه مصر، بغية استعادة حقه في ميراث والده، لكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

حكاية خالد النبوي مع «قمر 14»

شارك خالد النبوي في بطولة فيلم «قمر 14»، وتقع أحداثه في إحدى الليالي التي يعتلي فيها قمر ليلة 14 سماء مصر، راصدا عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح تحت ضيائه، حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، ويحاولوا مواجهة تلك المحظورات، وتحدي طاقة قمر 14.

الفيلم من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وشارك في البطولة عدد من النجوم منهم: أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعه، محمد علاء، غادة عادل، وغيرهم.