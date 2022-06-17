خالد النبوي يتجول في شوارع مدريد: «زي أيام ثانوي».. (فيديو)

يقضي الفنان خالد النبوي، إجازته في مدريد عاصمة إسبانيا، وذلك بحسب الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، معلقًأ عليه قائلا: «مدريد.. في الشارع زي أيام ثانوي».

خالد النبوي في إسبانيا للاستمتاع بالإجازة

وظهر النبوي، في مقطع الفيديو عبر حسابه بـ «إنستجرام»، وهو يتجول في شوارع مدريد، وينظر إلى أسماء المحال، ويلتقط صور سيلفي لنفسه، قائلا: «مدريد.. في الشارع لوحدي، بتعرف على كل حاجة من أول وجديد زي أيام ثانوي».

وقبل نشر الفيديو بساعات، نشر خالد النبوي، صورة له عبر «إنستجرام»، وهو يجلس داخل أحد الأتوبيسات، ويضع سماعات الأذن، معلقًا عليها، «كلها أتوبيسات من هنا ورايح».

النبوي شارك بمسلسل «راجعين ياهوى» في رمضان

ونجح خالد النبوي، في موسم مسلسلات رمضان الماضي 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى، من خلال تجسيده شخصية بليغ أبو الهنا، والتي لاقت إشادات موسعة واستحسان جماهيري.

يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى»، للكاتب أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، بطولة أنوشكا، نور اللبنانية، هنا شيحة، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، ريهام الشنواني، سلوى محمد علي.