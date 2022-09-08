محافظ القليوبية يضبط 5 سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه بالطريق الدائري

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، 5 سيارات أجرة وملاكي تسير عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

سحب تراخيص السائقين المخالفين

ووجه محافظ القليوبية بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

حملات على البؤر الساخنة للمخالفات

كما وجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد بها السائقون السير عكس الاتجاه، وضبط المخالفين، واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

رصف 6 شوارع بتكلفة 17 مليون جنيه

في سياق آخر، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف 6 شوارع تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بها، وذلك بمنطقتي أم بيومي ومنطي بشبرا الخيمة، ضمن مشروع التنمية بالمشاركة بتكلفة 17 مليون جنيه منحة من الوكالة الألمانية GIZ.

ورافق المحافظ ك من المهندس هيثم ماهر الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد محمد محمود صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة و إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بطول 700 متر، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وإصلاح مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالشارع، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء وتركيب كشافات إنارة.

وشدد على ضرورة البدء في باقي الشوارع المدرجة بالمشروع، وهي الشوارع المتفرعة من شارع أحمد عرابي مثل شارع حلمي عبد الرازق وشارع مبارك وشارع الجيزة وشارع مسجد الرحمن .

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة الجديد ببذل المزيد من الجهد للنهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والتواجد الميداني الدائم والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أولا بأول.