محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر متاح لكل المواطنين بالمجان.. «فيديو»

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنّ المحافظة شهدت افتتاحات العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، بينها مدارس ومشروعات صرف صحي ومراكز الشباب ومشروعات مياه ومتنزهات على الكورنيش.

وأضاف الهجان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «منذ عام 2014 وحتى 8 سنوات جرى إنفاق أكثر من 39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات منطقة مسطرد في شبرا الخيمة».

وتابع محافظ القليوبية: «كان في ضيافتنا بالأمس رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار وتم افتتاح المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر، الذي ننفذه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يتابع لحظة بلحظة وجود أي مشكلات أو معوقات أمام الممشى».

وأشار، إلى أن طول الممشى كيلو و850 متر ويتم تنفيذه على 4 مراحل، حيث جرى تنفيذ وافتتاح المرحلة الأولى، وافتتاح المرحلة الثانية بواقع 450 متر، ويتبقى كم للمرحلتين الثالثة والرابعة في الفترة المقبلة.

مجال لتنزه كل المواطنين

وأوضح، أن ممشى أهل مصر مُعد لتنزه كل المواطنين لأجمل الإطلالات على النيل بطريقة حضارية، حيث سيتم تخصيص محال وعربات متنقلة للشباب لبيع المأكولات والمشروبات.

النيل سيكون مفتوحا دون أي رسوم على الجمهور

وشدد، على أن النيل سيكون مفتوحا دون أي رسوم على الجمهور، موجهًا الشكر لكل مسؤولي وزارة الري على التعاون في تنفيذ الممشى بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعمير وكل الجهات المعنية، لافتًا إلى تكاتف كل أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات تخدم المواطن.