حظك اليوم برج الثور الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه شخصية قوية تستطيع التعامل مع مختلف المواقف التي تواجهها، كما أنه صاحب صبر طويل فهو يتحمل أشياء كثيرة ومن الصعب إحباطه أو إصابته باليأس، وهو متعاون لأقصى درجة مع الجميع.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور باللباقة الشديدة، فهو مهذب لأقصى درجة وهادئ الطباع ويحب الجميع التحدث معه حتى يشعروا بالراحة والسعادة، إلى جانب قدرته على تحمل المسئولية بشكل كبير ويمكن الاعتماد عليه.

ويسعى مواليد برج الثور لمعرفة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» للقراء بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة، حيث أنك اليوم تشعر أنك تفرض وجهة نظرك تجاه الغير بشكل كبير، وتشعر بالسيطرة على مختلف الأمور، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مُبهرًا وتلفت النظر إليك بسهولة لكي تشعر بالسعادة والحب مع الغير وتقضي أوقاتًا سعيدة، وبالتالي تكون أفضل في حياتك العاطفية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الخميس.